Тите считает, что победа Бразилии над Аргентиной важнее финала

Главный тренер сборной Бразилии Тите после полуфинала Кубка Америки с Аргентиной (2:0) отдал должное лидеру соперника Лионелю Месси. 7 июля пентакампеоны в финале встретятся с Перу.

– Обыграть Аргентину важнее финала, это был отличный матч между двумя командами с впечатляющими техническими возможностями, – цитирует TNT Sports Тите. – Месси – инопланетянин, исключительный, как в действиях с мячом, так и без него. Вы не можете нейтрализовать, уменьшить его действия без изменения структуры игры. Для этого я вернул Фирмино ближе к середине поля, он меньше владел мячом, чем в других играх.

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