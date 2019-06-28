Тите раскритиковал поля Кубка Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите отрицательно оценил качество полей, на которых проходят матчи Кубка Америки.

– Абсурдно, что на таком высоком уровне мы играем на полях, где сложно контролировать мяч. Игрокам необходимо три касания, чтобы укротить мяч. Это абсурд, – цитирует Reuter специалиста.

Бразилия в 1/4 финала Кубка Америки по пенальти оказалась сильнее Парагвая (4:3), основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 0:0.

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы