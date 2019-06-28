10:33 | Футбол — Кубок Америки

Тите раскритиковал поля Кубка Америки

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Главный тренер сборной Бразилии Тите отрицательно оценил качество полей, на которых проходят матчи Кубка Америки.

Абсурдно, что на таком высоком уровне мы играем на полях, где сложно контролировать мяч. Игрокам необходимо три касания, чтобы укротить мяч. Это абсурд, – цитирует Reuter специалиста.

Бразилия в 1/4 финала Кубка Америки по пенальти оказалась сильнее Парагвая (4:3), основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 0:0.

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