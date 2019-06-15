Тите объяснил, почему в матче с Боливией в старте был Нерес, а не Эвертон

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему выбрал Давида Нереса, а не Эвертона для стартового состава первого матча Кубка Америки против Боливии. Напомним, что бразильский форвард Неймар пропускает турнир из-за растяжения наружной боковой связки правого голеностопного сустава.

– Эвертон – вертикальный игрок, – приводит AFP слова Тите. – Он способен к острой игре. Дэвид Нерес очень агрессивен. Но не тогда, когда дело доходит до завершения атаки, с его дриблингом, с его выходами один на один.

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