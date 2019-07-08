Тите – о Неймаре: "Бразилия стала чемпионом мира без Пеле, Португалия была чемпионом Европы без Роналду"

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о форварде Неймаре. Он пропустил Кубок Америки из-за травмы. В финальном матче турнира бразильцы обыграли команду Перу (3:1).

– Неймар входит в топ-3 в мире, он экстраординарен, – приводятся слова Тите в Твиттере FOX Sports Brazil. – Но у нас есть выбор. Бразилия в 1962 году стала чемпионом мира без Пеле, Португалия была чемпионом Европы без Криштиану Роналду. Он получил травму и выбыл.

Кубок Америки: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр