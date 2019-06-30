Тиагу Силва: "Отсутствие Неймара придало больше мотивации команде"

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва считает, что его команде удалось справиться с отсутствием травмированного Неймара. В полуфинале Кубка Америки бразильцы сыграют с Аргентиной.

– Аргентина всегда остается собой, – цитирует A Bola Силву. – Любая ошибка может стать фатальной, особенно когда мяч у Месси. Надеюсь, что мы сможем добиться хорошего результата уже в основное время матча. В прошлой игре мяч не шел в ворота, и это все усложнило.

Конечно, было грустно из-за потери Неймара. Но в то же время это придало нам больше мотивации. Его отсутствие застало нас врасплох, но команде удалось найти ресурсы для продолжения игры.