Тиагу Силва: "Месси исполнил роль судьи, когда "ПСЖ" проиграл "Барселоне" со счетом 1:6"

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва считает, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который ранее высказался о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), должен проявлять уважение к сопернику, судьям и самой организации, сообщает Goal.

– Иногда бывает так, что после поражений мы пытаемся обвинить во всем других людей. Когда "ПСЖ" проиграл "Барселоне" со счетом 1:6, мне кажется, что Месси исполнил роль судьи, но никто не обсуждал судейство в пользу "Барселоны". Нужно все-таки проявлять уважение. Сборная Бразилии пять раз выигрывала чемпионат мира. Все эти победы были одержаны на поле и неслучайно, – приводит слова Силвы Goal.

Аргентина в субботу обыграла сборную Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки. Месси в этой игре был удален в первом тайме после стычки с капитаном соперников Гари Меделем.

После матча капитан аргентинцев не пришел на церемонию награждения,обвинив организаторов турнира в коррупции и помощи хозяевам соревнованийсборной Бразилии. Футболист предположил, что судья встречи получил задание показать ему красную карточку за то, что он обрушился с критикой на чиновников и арбитров после полуфинала с бразильцами (0:2).

Слабоумие и отвага. Месси провел последний матч за сборную? // Истерика Месси. Лео не получил медаль и атаковал судей // КОНМЕБОЛ считает, что Месси проявил неуважение, обвинив организацию в коррупции