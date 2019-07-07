Танос будет болеть за Перу в финале Кубка Америки. Видео

В воскресенье, 7 июля, пройдет финальный матч Кубка Америки Перу – Бразилия. Журналисты Marca сняли видео с болельщиком перуанцев, который переоделся в персонажа фильмов и комиксов Marvel Таноса. Игра начнется в 23.00 (мск).

​Танос – суперзлодей, который собирал камни бесконечности по сюжету, чтобы обрести невероятную силу. Собрав все нужные элементы, титан уничтожил половину жителей Земли и Вселенной, сделав обыкновенный щелчок.

На пути в финал Перу в полуфинале обыграла Чили со счетом 3:0, а Бразилия оказалась сильнее Аргентины (2:0).

Бразилия и Перу объявили стартовые составы на финал Кубка Америки

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