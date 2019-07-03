Тальяфико считает, что сборная Аргентины провела хороший Кубок Америки, несмотря на поражение

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико прокомментировал поражение от команды Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки.

– Они были более эффективными, у нас были моменты, мы не смогли их реализовать, – приводятся слова Тальяфико в Твиттере сборной Аргентины. – Иногда играем хорошо, а иногда плохо. Пусть этот турнир послужит нам опытом, чтобы быть более сплоченными, чем когда-либо. Мы должны расти. Думаю, это был хороший турнир, несмотря на это поражение.

Бразилия - Аргентина

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