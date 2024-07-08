Суперкомпьютер Opta назвал фаворита Кубка Америка-2024

Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита Кубка Америка-2024 после завершения стадии 1/4 финала турнира.

Opta считает, что главным претендентом на победу является сборная Аргентины — 52 процента. Следом идет команда Уругвая (27 процентов), затем Колумбия (17 процентов). Наименьшие шансы на победу в Кубке Америки, по мнению суперкомпьютера, у Канады — 4 процента.

В первом полуфинале турнира Аргентина сыграет с Канадой (10 июля). Во втором полуфинале Уругвай встретится с Колумбией (11 июля). Начало матчей — в 3.00 мск.