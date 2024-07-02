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Сегодня, 11:35

Судья отказался пожать руку Пулишичу после матча Кубка Америки

Руслан Минаев
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Кристиан Пулишич.
Фото USA Today Sports

Перуанский арбитр Кевин Ортега отказался пожать руку капитану сборной США Кристиану Пулишичу после матча с Уругваем (0:1) в групповом турнире Кубка Америки.

После финального свистка раздраженный хавбек американцев подошел к судейской бригаде и начал высказывать претензии. После этого он пожал руку ассистенту арбитра, Ортега от предложения отказался.

По ходу встречи Пулишич неоднократно кричал на арбитра, выражая недовольство его работой.

США вылетели из домашнего Кубка Америки, заняв третье место в группе после Панами и Уругвая.

Кристиан Пулишич
Футбол
Сборная США по футболу
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