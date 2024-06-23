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Суарес считает Нуньеса одним из лучших нападающий в мире

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился мнением по поводу игры форварда сборной Уругвая Дарвина Нуньеса. Футболист попал в заявку уругвайской национальной команды на Кубок Америки.

«Сейчас Нуньес — один из лучших нападающих в мире. Мне нравится, как он играет, за ним приятно наблюдать. Его критиковали с плохую реализацию, я сталкивался с этим. Главное — не сдаваться», — цитирует Суареса ESPN.

24 июня сборная Уругвая проведет первый матч на Кубке Америки против Панамы. Нуньес играет в команде с 2019 года. За это время 24-летний футболист провел 23 матча за команду, забив 11 голов.

Луис Суарес
Сборная Уругвая по футболу
Дарвин Нуньес
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