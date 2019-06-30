Суарес считает, что сборная Уругвая незаслуженно проиграла Перу

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес - о матче со сборной Перу (0:0, пен. - 4:5) в 1/4 финала Кубка Америки. Он не реализовал решающий 11-метровый в послематчевой серии.

- Мы проиграли по пенальти, это несправедливо, - цитирует Суареса futbol.com.uy. - Мы играли лучше, и у нас было много моментов, которые мы не реализовали. Я привык сталкиваться с трудными ситуациями. Со мной это происходит не в первый раз. Нужно поднять голову и идти дальше. Партнеры поддержали меня в трудный момент. Когда ты расстроен, тебе трудно, но чтобы встать и идти дальше, нужна поддержка.