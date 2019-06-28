Суарес считает, что Месси обижают слухи о том, что он выбирает состав сборной Аргентины

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес​ рассказал, как его одноклубник и форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси относится к слухам о том, именно он определяет состав.

– Он не говорит ни слова в "Барселоне" ни о тренере, ни об игроках, – цитирует Goal Суареса. – Думаю, в сборной Аргентины то же самое. Были тренеры, которые спрашивали его о чем-то, а он отвечал: "Не спрашивайте меня ни о чем, принимайте решение самостоятельно".

Мы много говорим об этом, конечно, это обижает его как человека. Он гордится тем, что может продолжать играть в сборной и не сдаваться. Он продолжит идти, пока не выиграет что-то.

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