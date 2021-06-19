Суарес остался разочарован поражением Уругвая от Аргентины в матче Кубка Америки
11:14
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отреагировал на поражение команды от Аргентины (0:1) в матче Кубка Америки.
«Обидно за поражение. Мы хотели начать Кубок Америки совсем не так. Я продолжу верить в нашу команду еще больше, чем когда-либо, потому что сила — в единстве. Сохраняем позитив, все только начинается», — написал у себя в Instagram Суарес.
Уругвайцы провели первый матч на Кубке Америки, на счету команды 0 очков. У Аргентины 4 очка в 2 матчах.
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