Суарес, Кавани и Годин – в заявке сборной Уругвая на Кубок Америки

Стала известна заявка сборной Уругвая на Кубок Америки. Главный тренер небесно-голубых Оскар Табарес​ вызвал 23 футболиста на предстоящий турнир.

Список выглядит следующим образом:

Вратари: Фернандо Муслера​ ("Галатасарай", Турция), Мартин Кампанья ("Индепендьенте", Аргентина), Мартин Сильва ("Либертад", Парагвай).

Защитники: Диего Годин​, Хосе Хименес (оба – "Атлетико", Испания), Себастьян Коатес ("Спортинг", Португалия), Мартин Касерес ("Ювентус", Италия), Джованни Гонсалес ("Пеньяроль"), Марсело Сараччи ("Лейпциг", Германия).

Полузащитники: Диего Лаксальт ("Милан", Италия), Матиас Весино ("Интер", Италия), Родриго Бентанкур ("Ювентус", Италия), Лукас Торрейра ("Арсенал", Англия), Найтан Нандес ("Бока Хуниорс", Аргентина), Федерико Вальверде ("Реал", Испания), Николас Лодейро ("Сиэтл", США), Джорджиан Де Арраскаэта ("Фламенго", Бразилия)

Нападающие: Луис Суарес ("Барселона", Испания), Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Франция), Кристиан Стуани ("Жирона", Испания), Макси Гомес ("Сельта", Испания), Джонатан Родригес ("Сантос", Мексика), Гастон Перейро (ПСВ, Голландия).

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Уругвайцы сыграют в группе с Чили, Эквадором и Японией​.