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Сегодня, 22:15

Стало известно состояние здоровья Месси, который травмировался в матче с Чили

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси избежал серьезной травмы после матча 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (1:0), сообщает журналист Гастон Эдуль в социальных сетях.

37-летний футболист прошел медицинское обследование и теперь готовится к тому, чтобы сыграть против национальной команды Перу, которая состоится 30 июня.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины, обыгравшая Бразилию в финальном матче 2021 года.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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