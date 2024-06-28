Стало известно состояние здоровья Месси, который травмировался в матче с Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси избежал серьезной травмы после матча 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (1:0), сообщает журналист Гастон Эдуль в социальных сетях.

37-летний футболист прошел медицинское обследование и теперь готовится к тому, чтобы сыграть против национальной команды Перу, которая состоится 30 июня.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины, обыгравшая Бразилию в финальном матче 2021 года.