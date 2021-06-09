Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил список футболистов, которые примут участие в Кубке Америки, сообщает Globo Esporte.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Эмерсон («Барселона», Испания), Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус», Италия), Ренан Лоди, Фелипе (оба — «Атлетико», Испания), Эдер Милитао («Реал», Испания), Маркиньюс («ПСЖ», Франция), Тиагу Силва («Челси», Англия).

Полузащитники: Каземиро («Реал», Испания), Дуглас Луис («Астон Вилла», Англия), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Лион», Франция).

Нападающие: Эвертон («Бенфика», Португалия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Англия), Габигол («Фламенго»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити», Англия), Неймар («ПСЖ», Франция), Ришарлисон («Эвертон», Англия), Винисиус («Реал», Испания).

Сборная Бразилии, которая принимает Кубок Америки, в матче открытия турнира 14 июня сыграет против Венесуэлы.