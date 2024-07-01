Сборные США и Уругвая по футболу сыграют 2 июля в матче группы C Кубка Америки-2024 в Канзас-Сити (США). Встреча пройдет на арене «Эрроухед Стэдиум» в штате Миссури. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки США — Уругвай можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Прямой эфир начнется в 04.00 мск. Игру прокомментируют Владимир Стогниенко и Гало Фернандес.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Копа Америка.

США под руководством Грегга Берхалтера набрали три очка в двух матчах и идут на третьей строчке в турнирной таблице группы C. Уругвай с главным тренером Марсело Бьелсой находится на первом месте в квартете с шестью баллами.

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