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1 июля, 23:40

США — Уругвай: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки-2024 США — Уругвай пройдет 2 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной США.
Фото AFP

Сборные США и Уругвая по футболу сыграют 2 июля в матче группы C Кубка Америки-2024 в Канзас-Сити (США). Встреча пройдет на арене «Эрроухед Стэдиум» в штате Миссури. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки США — Уругвай можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Прямой эфир начнется в 04.00 мск. Игру прокомментируют Владимир Стогниенко и Гало Фернандес.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Копа Америка.

США под руководством Грегга Берхалтера набрали три очка в двух матчах и идут на третьей строчке в турнирной таблице группы C. Уругвай с главным тренером Марсело Бьелсой находится на первом месте в квартете с шестью баллами.

Кубок Америки: новости и результаты матчей, обзоры игр и комментарии футболистов, календарь и результаты в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная США по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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