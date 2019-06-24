23:39 24 июня | Футбол — Кубок Америки

СМИ: Фарфану может потребоваться операция на колене

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Нападающий сборной Перу и "Локомотива" Джефферсон Фарфан​ получил травму левого колена.

По информации ESPN, 34-летний футболист выбыл на несколько месяцев и ему может потребоваться операция.

Ранее сообщалось, что Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки.

Сборная Перу вышла в четвертьфинал с третьего места в группе A. Ее соперником в плей-офф станет Чили или Уругвай​.

Фарфан выбыл до конца Кубка Америки

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