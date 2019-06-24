СМИ: Фарфану может потребоваться операция на колене

Нападающий сборной Перу и "Локомотива" Джефферсон Фарфан получил травму левого колена.
По информации ESPN, 34-летний футболист выбыл на несколько месяцев и ему может потребоваться операция.
Ранее сообщалось, что Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки.
Сборная Перу вышла в четвертьфинал с третьего места в группе A. Ее соперником в плей-офф станет Чили или Уругвай.
Puede tardar varios meses y hasta involucrar cirugía la lesión de Farfán. Desprendimiento de cartilago de la rodilla izquierda es el dx.— Enrique de la Rosa (@EnriquedelaRosa) 24 июня 2019 г.
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