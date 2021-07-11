Скалони рассказал, что Месси играл в финале Кубка Америки с повреждением
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что форвард Лионель Месси играл с травмой в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).
«Перед финальным матчем у Месси было повреждение подколенного сухожилия, и это должно еще раз показать, какой он игрок. Он показывает невероятный футбол, рад, что мы выиграли титул», — цитирует Скалони Ole.
Отметим, 34-летний Месси завоевал первый значимый трофей в составе сборной Аргентины.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.ole.com.ar/seleccion/scaloni-hincha-argentino-copa-america_0_W28stIDWm.html
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