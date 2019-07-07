Скалони раскритиковал использование ВАР на матче Аргентина - Чили

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони недоволен тем, как арбитры использовали ВАР во время матча за третье место на Кубке Америки против сборной Чили (2:1).

- Сегодня у меня еще более странные чувства. Я не понимаю критерии использования ВАР на этом турнире, - цитирует специалиста filo.news. - Они (судьи ВАР - прим. "СЭ") не понимают, как его использовать. У них всех разные мнения, но никто не знает, как пользоваться ВАР. Это совершенно очевидно. Я видел повтор, и я не понял, что сделал судья. Он принял решение, и ВАР не повлиял на него. Это было странно. Интересно, расскажет ли арбитр об этом публично. До этого мы видели, как арбитры после удалений отменяли их благодаря ВАР. Здесь должно было случиться то же самое.

В этом матче на 37-й минуте были удалены Лионель Месси и Гари Медель.

Скандальное удаление Месси. Зачем нужен такой ВАР?