Скалони предложил пригласить европейскую команду на Кубок Америки, а южноамериканскую — на Евро

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что на Кубок Америки стоит пригласить европейскую сборную.

«Я бы хотел, чтобы когда-нибудь какая-нибудь европейская сборная была приглашена на Кубок Америки, чтобы они увидели, что это такое, а также, наоборот, отправить южноамериканскую на чемпионат Европы», — приводит слова Скалони Bolavip.

10-11 июля пройдут матчи полуфинала Кубка Америки-2024. Аргентина сыграет с Канадой, а сборная Уругвая встретится с Колумбией.