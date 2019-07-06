Скалони назвал условие, при котором сборная Аргентины возьмет бронзу Кубка Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, что необходимо его команде для победы над Чили в матче за 3-е место Кубка Америки.

– Мы бы хотели играть в воскресном финале, но не вышло, так что нужно бороться за третье место, – цитирует RedGol Скалони. – Я не верю, что настрой Аргентины изменится. Если мы покажем то, что показали в игре с Бразилией, у нас все получится. Нужно оставить позитивные впечатления о Кубке Америки.

41-летний специалист останется на своей должности, несмотря на поражение от Бразилии (0:2) в полуфинале турнира. Его контракт закончится в конце декабря.

Матч за 3-е место состоится сегодня 6 июля в 22.00 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.