18:40 | Футбол — Кубок Америки

Скалони назвал состав Аргентины на матч Кубка Америки с Колумбией

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с составом на матч группового раунда Кубка Америки против команды Колумбии​.

Как сообщил 41-летний специалист Reuters, у "альбиселесте" с первых минут на поле выйдут: Франко Армани – ​Николас Тальяфико, Херман Пеццела, Николас Отаменди, Ренсо СаравияЛеандро Паредес, Гвидо Родригес, Джовани Ло СельсоАнхель Ди Мария, Лионель Месси, Серхио Агуэро.

Матч АргентинаКолумбия состоится 16 июня на стадионе "Арена Фонте-Нова". Начало – в 1.00 по московскому времени.

Аргентина – Колумбия

 

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