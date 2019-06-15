Скалони назвал состав Аргентины на матч Кубка Америки с Колумбией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с составом на матч группового раунда Кубка Америки против команды Колумбии​.

Как сообщил 41-летний специалист Reuters, у "альбиселесте" с первых минут на поле выйдут: Франко Армани – ​Николас Тальяфико, Херман Пеццела, Николас Отаменди, Ренсо Саравия – Леандро Паредес, Гвидо Родригес, Джовани Ло Сельсо – Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Серхио Агуэро.

Матч Аргентина – Колумбия состоится 16 июня на стадионе "Арена Фонте-Нова". Начало – в 1.00 по московскому времени.