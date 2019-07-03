Скалони назвал одного игрока, который точно выйдет в стартовом составе против Бразилии. Это не Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинального матча с Бразилией на Кубке Америки.

– У Бразилии особая ситуация, - цитирует Goal Скалони. – Футболисты хорошо сыграны, тренер давно работает с командой. В этом их преимущество. Бразилия является фаворитом Кубка Америки, их все хотят победить. Агуэро точно будет в стартовом составе. По остальным все еще не ясно, даже по Месси

Бразилия – Аргентина

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