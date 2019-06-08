Скалони назвал группу Аргентины на Кубке Америки очень сложной

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу в товарищеском матче над национальной командой Никарагуа (5:1) и поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Америки. Турнир пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. На групповом этапе Аргентина сыграет с Колумбией, Парагваем и Катаром.

– Мы были терпеливы, – приводятся слова Скалони в Твиттере соборной Аргентины. – Нам не удавалось разрезать оборону соперника, но все же смогли найти возможность. Соперник проделал достойную работу. Важно то, что игроки понимают общую идею. Самое главное – мы являемся командой.

Наша группа в Кубке Америки очень сложна, это прекрасно понимаем. Но в хорошем турнире вам приходится бороться в каждом матче.