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Скалони: «Месси — потрясающий парень, который, как всегда, ведет Аргентину вперед»

02:34
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об игре команды перед матчем Кубка Америки против Парагвая.

«Парагвай — очень неудобный, сложный соперник, который знает, во что он играет. У них отличный тренер. Я думаю, что лидерство Месси на поле всегда одинаково. Снаружи он потрясающий парень, который, как всегда, ведет команду вперед. Серхио Агуэро становится лучше с каждым днем, он вносит важный вклад в команду», — приводит слова Скалони официальный сайт сборной Аргентины.

Аргентина после двух матчей Кубка Америки с 4 очками занимает первое место в группе A. Следующий матч подопечные Лионеля Скалони проведут 22 июня против Парагвая.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.

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