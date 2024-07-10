Шакира выступит перед финалом Кубка Америки

Колумбийская певица Шакира выступит на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс перед началом финального матча Кубка Америки-2024, сообщает пресс-служба турнира.

«Шакира — выдающаяся южноамериканская звезда, покорившая весь мир. Ее песни поют и танцуют под них во всех уголках планеты. Мы уверены, что его выступление в Кубке Америки усилит идею здоровой страсти и единства через спорт», — заявил президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес.

Композиция Шакиры Waka Waka («Давай, давай!») была официальным гимном чемпионата мира 2010 года. Также певица неоднократно выступала и на других турнирах по футболу.

Первым финалистом Кубка Америки-2024 стала сборная Аргентины, которая 10 июля обыграла Канаду со счетом 2:0. Вторую путевку в финал 11-го числа разыграют Уругвай и Колумбия. Финал Кубка Америки пройдет 15 июля в 03.00 по московскому времени.