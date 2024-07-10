Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 09:19

Шакира выступит перед финалом Кубка Америки

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Шакира.
Фото Global Look Press

Колумбийская певица Шакира выступит на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс перед началом финального матча Кубка Америки-2024, сообщает пресс-служба турнира.

«Шакира — выдающаяся южноамериканская звезда, покорившая весь мир. Ее песни поют и танцуют под них во всех уголках планеты. Мы уверены, что его выступление в Кубке Америки усилит идею здоровой страсти и единства через спорт», — заявил президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес.

Композиция Шакиры Waka Waka («Давай, давай!») была официальным гимном чемпионата мира 2010 года. Также певица неоднократно выступала и на других турнирах по футболу.

Первым финалистом Кубка Америки-2024 стала сборная Аргентины, которая 10 июля обыграла Канаду со счетом 2:0. Вторую путевку в финал 11-го числа разыграют Уругвай и Колумбия. Финал Кубка Америки пройдет 15 июля в 03.00 по московскому времени.

Источник: Copaamerica
Футбол
1
Читайте также
Биография Алсу: карьера и личная жизнь российской певицы
Российский защитник Замула продлил контракт с «Филадельфией» на 2 года
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси о выходе в финал Кубка Америки: «То, что сделала сборная Аргентины — это безумие»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости