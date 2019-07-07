Сборная Перу сравняла счет в финале Кубка Америки. Алиссон не пропускал 9 матчей подряд

Сборная Перу сравняла счет в финале Кубка Америки против команды Бразилии.

На 44-й минуте встречи Паоло Герреро реализовал пенальти, низом пробив в правый от себя угол ворот, Алиссон бросился в противоположный. 11-метровый был назначен после того, как Дани Алвес в падении пытался перехватить мяч, а тот попал в опорную руку. Арбитр матча воспользовался видеоповтором, но все же назначил пенальи.

Голкипер бразильцев Алиссон пропустил впервые за 10 матчей за национальную команду и за "Ливерпуль". Последний раз он пропускал гол 4 мая в матче 37-го тура английской премьер-лиги против "Ньюкасла", его ворота тогда поразил Хосе Рондон.

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