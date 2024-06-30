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Сегодня, 05:15

Сборная Чили не вышла из группы Кубка Америки впервые за 20 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Чили набрала 2 очка в трех матчах группового турнира Кубка Америки и не вышла в 1/4 финала турнира.

Чилийская команда не попала в плей-офф Кубка Америки впервые с 2004 года. Тогда Чили заняла последнее место в группе с Парагваем, Бразилией и Коста-Рикой.

Из группы А с первого места в плей-офф турнира вышла Аргентина (9 очков), а со второго — Канада (4 очка). Сборная Чили (2) заняла третье место, а Перу (1) — четвертое.

Футбол
Сборная Чили по футболу
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