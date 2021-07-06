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Сборная Бразилии в 21-й раз вышла в финал Кубка Америки

04:36
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Сборная Бразилии в полуфинале Кубка Америки обыграла Перу со счетом 1:0.

Бразильцы в 21-й раз вышли в финал Кубка Америки, 9 раз они побеждали на турнире. При этом все 5 раз, когда Кубок Америки проводился в Бразилии, пентакампеоны становились чемпионами.

В финале Кубка Америки Бразилия встретится с победителем полуфинала Аргентина — Колумбия.

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Сергей Разин все материалы автора

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