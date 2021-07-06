Сборная Бразилии в 21-й раз вышла в финал Кубка Америки
04:36
Сборная Бразилии в полуфинале Кубка Америки обыграла Перу со счетом 1:0.
Бразильцы в 21-й раз вышли в финал Кубка Америки, 9 раз они побеждали на турнире. При этом все 5 раз, когда Кубок Америки проводился в Бразилии, пентакампеоны становились чемпионами.
В финале Кубка Америки Бразилия встретится с победителем полуфинала Аргентина — Колумбия.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю