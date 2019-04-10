Сборная Бразилии представила форму на Кубок Америки-2019

Представлена форма сборной Бразилии, в которой она будет выступать на Кубке Америки 2019 года. Фотографии были опубликованы в официальном Твиттере команды.

На этот раз основной комплект формы выполнен в бело-синей цветовой гамме (белая футболка, синие шорты). Запасной комплект - желто-зеленая форма. Сфотографировались в новой экипировке Неймар, Артур и Филиппе Коутинью.

В белой форме сборная Бразилии играла на чемпионате мира-1950 года. Кубок Америки в нынешнем году пройдет именно в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.