Сборная Бразилии опубликовала фото из раздевалки после выхода в финал Кубка Америки

Сборная Бразилии в полуфинале Кубка Америки обыграла Перу со счетом 1:0.

После матча бразильцы выложили фотографию из победной раздевалки.

Estamos na FINAL! Gl?ria a Deus! Vai Brasil! ???? pic.twitter.com/dUbltwyjgO — Everton Ribeiro (@evertonri) July 6, 2021

Бразильцы в 21-й раз вышли в финал Кубка Америки, 9 раз они побеждали на турнире. При этом все 5 раз, когда Кубок Америки проводился в Бразилии, пентакампеоны становились чемпионами.

В финале Кубка Америки Бразилия встретится с победителем полуфинала Аргентина — Колумбия.