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Сборная Бразилии опубликовала фото из раздевалки после выхода в финал Кубка Америки

07:25

Сборная Бразилии в полуфинале Кубка Америки обыграла Перу со счетом 1:0.

После матча бразильцы выложили фотографию из победной раздевалки.

Бразильцы в 21-й раз вышли в финал Кубка Америки, 9 раз они побеждали на турнире. При этом все 5 раз, когда Кубок Америки проводился в Бразилии, пентакампеоны становились чемпионами.

В финале Кубка Америки Бразилия встретится с победителем полуфинала Аргентина — Колумбия.

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Сергей Разин все материалы автора

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