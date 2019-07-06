Сборная Аргентины обыграла Чили в матче за бронзу Кубка Америки, Месси был удален

Сборная Аргентины победила Чили в матче за третье место Кубка Америки (2:1). Голами в составе аргентинцев отметились форварды Серхио Агуэро и Пауло Дибала. У чилийцев с пенальти отличился полузащитник Артуро Видаль.

На 37-й минуте встречи обе команды остались в меньшинстве: в составе сборной Аргентины был удален нападающий Лионель Месси, у чилийцев - защитник Гари Медель. Аргентинец ударил Меделя по ноге за пределами поля, а чилиец попытался ответить кулаками. В итоге соперники дважды столкнулись грудь в грудь.

Кубок Америки

Матч за 3-е место

Аргентина - Чили - 2:1 (2:0)

Голы: Агуэро, 12 (1:0). Дибала, 22 (2:0). Видаль, 59 - с пенальти (2:1).

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико, Паредес, де Пауль, Ло Сельсо (Фунес Мори, 90), Месси, Агуэро (Суарес, 81), Дибала (Ди Мария, 67).

Чили: Ариас, Диас, Медель, Хара (Марипан, 50), Исла, Пульгар, Видаль, Арангис (Кастильо, 83), Босежур, Варгас, Санчес (Фернандес, 17).

Предупреждения: Босежур, 16. Видаль, 26. Пульгар, 45+1. Пеццела, 57. Паредес, 64. Фойт, 79. Тальяфико, 90+3.

Удаления: Месси, 37. Медель, 37.

Судья: Диас де Вивар (Парагвай).

6 июля. Сан-Паулу. Стадион "Arena Corinthians".

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