Санчес признался, что играл с травмой лодыжки в матче с Эквадором

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес в интервью Reuters рассказал о том, что получил травму лодыжки в первом тайме матча группы Кубка Америки с Эквадором (2:1). 30-летний форвард забил победный гол на 51-й минуте встречи.

– Повреждение в первом тайме? Там была небольшая травма лодыжки. Готов на все для своей сборной. Всегда было достаточно энтузиазма, чтобы играть в футбол, но в Англии было очень мало игрового времени. Сейчас я получаю удовольствие от игры. Представлять свою страну на международном турнире – самое прекрасное, что может быть, – приводит слова Санчеса Reuters

Сборная Чили набрала шесть очков и лидирует в группе С, обеспечив себе выход в 1/4 финала. У Эквадора ноль очков и последняя позиция.