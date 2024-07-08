Родриго не получил травму в матче Кубка Америки Бразилия — Уругвай

Нападающий сборной Бразилии Родриго избежал серьезной травмы в матче 1/4 финала Кубка Америки с Уругваем (0:0, пенальти — 2:4).

Как сообщает Vermouth Deportivo, 23-летний футболист с 15 июля сможет присоединиться к предсезонному тренировочному лагерю «Реала», если не возникнет непредвиденных обстоятельств.

В матче 1/4 финала Кубка Америки игрок сборной Уругвая Наитан Нандес шипами врезался в ногу Родриго, после чего получил красную карточку (74-я минута). Бразилец смог продолжить матч и был заменен только на 87-й минуте.