Родригес повторил рекорд Месси на Кубке Америки

Сборная Колумбии разгромила Панаму (5:0) в матче четвертьфинала Кубка Америки.

Хавбек колумбийцев Хамес Родригес в этой встрече забил гол и сделал две результативные передачи. Он повторил рекорд капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки.

В активе Родригеса пять голевых передач в текущем розыгрыше Кубка Америки. Ранее подобное в одном турнире удавалось Денилсону (Бразилия, 1997), Алексу (Бразилия, 2004) и Месси (Аргентина, 2021).