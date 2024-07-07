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Сегодня, 09:14

Родригес повторил рекорд Месси на Кубке Америки

Виктория Кравченко
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Сборная Колумбии разгромила Панаму (5:0) в матче четвертьфинала Кубка Америки.

Хавбек колумбийцев Хамес Родригес в этой встрече забил гол и сделал две результативные передачи. Он повторил рекорд капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на Кубке Америки.

В активе Родригеса пять голевых передач в текущем розыгрыше Кубка Америки. Ранее подобное в одном турнире удавалось Денилсону (Бразилия, 1997), Алексу (Бразилия, 2004) и Месси (Аргентина, 2021).

Лионель Месси
Хамес Родригес
Сборная Колумбии по футболу
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