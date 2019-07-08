Ришарлисон посвятил гол в финале Кубка Америки прабабушке, имя которой забыл

Вингер сборной Бразилии Ришарлисон посвятил гол в финале Кубка Америки своей прабабушке, имя которой не мог назвать. Пентакампеоны девятый раз в истории выиграли турнир, обыграв Перу (3:1).

- Теперь я забыл это, я забыл, я знаю, просто много эмоций, - цитирует UOL Ришарлисона. - Я не могу вспомнить, важно то, что посвятил гол ей. Дона Хулита, Дона Хулита! Празднуя вызов в сборную сказал себе, что если забью, то это будет для нее. Хочу посвятить этот гол для нее и для моей семьи, которая здесь, на "Маракане".

Бразилия – Перу

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы