06:56 | Футбол — Кубок Америки

Радостный Месси с тортом от сборной Аргентины. Фото

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси накануне отметил 32-й день рождения. В национальной команде поздравили форварда и испекли торт.

- Команда отметила день рождения капитана Лионеля Месси и Диего Яковоно, шеф-повара. Поздравляем обоих, – отмечено в Твиттере сборной Аргентины.

 

В четвертьфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с Венесуэлой. Встреча состоится 28 июня в 22 часа по московскому времени.

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