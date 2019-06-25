Радостный Месси с тортом от сборной Аргентины. Фото

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси накануне отметил 32-й день рождения. В национальной команде поздравили форварда и испекли торт.

- Команда отметила день рождения капитана Лионеля Месси и Диего Яковоно, шеф-повара. Поздравляем обоих, – отмечено в Твиттере сборной Аргентины.

#SelecciónMayor La Delegación celebró los cumpleaños del capitán, #LeoMessi y Diego Iacovone, el chef del plantel. ¡Felicidades para ambos! pic.twitter.com/MinwhYw4tV — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 25 июня 2019 г.

В четвертьфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с Венесуэлой. Встреча состоится 28 июня в 22 часа по московскому времени.

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