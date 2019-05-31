Прокинувший Неймару мяч между ног 19-летний футболист покинул расположение сборной

19-летний защитник "Крузейру" Вевертон покинул расположение сборной Бразилии после вызова клуба, сообщает Sport.es.

Защитник был вызван на сбор в национальную команду, но не попал в заявку на Кубок Америки. Главный тренер Тите пригласил Вевертона и еще 5 молодых игроков для получения опыта. Парой дней ранее на тренировке он эффектно обыграл Неймара, на что лидер "ПСЖ" нервно отреагировал.



На групповом этапе Кубка Америки Бразилия сыграет с командами Боливии, Венесуэлы и Перу. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля.