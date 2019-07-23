Президент Федерации футбола Аргентины исключен из совета КОНМЕБОЛ

Южноамериканская конфедерация футбола исключила из своего совета президента Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, сообщает TSN. Причиной тому стали критические высказывания функционера в адрес Кубка Америки-2019, который проходил в Бразилии.

3 июля Тапиа раскритиковал КОНМЕБОЛ и в частности федерацию футбола Бразилии в открытом письме. В нем он винил судей в том, что сборная Аргентины не смогла выйти в финал турнира.

Недовольство Тапиа поддерживал и капитан сборной Лионель Месси. Правда, позже он принес свои официальные извинения.