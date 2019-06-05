Президент Бразилии выразил поддержку Неймару после обвинения в изнасиловании

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил поддержку форварду сборной страны Неймару, также выступающему за "ПСЖ". Ранее футболист был обвинен в изнасиловании.

- Хотел бы обнять Неймара перед матчем. Он просто ребенок, - цитирует президента GloboEsporte. - У него сейчас трудные времена, но я в него верю.

Ранее девушка, имя которой не разглашается, подала заявление в полицию, в котором сообщила, что футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. Позже в СМИ появилась информация, что она изменила свои показания.

Неймар плакал во время разговора с главным тренером сборной Бразилии об обвинении в изнасиловании //

СМИ: Полиция конфискует телефон Неймара, форвард даст показания на следующей неделе //

СМИ: Неймару грозит до 5 лет тюрьмы