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Президент Бразилии настаивает, чтобы сборная выступила на Кубке Америки

6 июня 2021, 14:38
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Сборная Бразилии намерена объявить о своем отказе выступить на Кубке Америки из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Объявление ожидается в ближайший вторник, 8 июня, сообщает журналист Correio Braziliense Винсент Нуньес.

Однако президент Бразилии Жаир Болсонару хочет, чтобы в случае отказа сборной выступить на Кубке Америки на турнире выступил другой состав под руководством другого тренера. В настоящий момент администрация президента ведет переговоры на этот счет с футбольными властями.

Напомним, что Кубок Америки был перенесен в Бразилию из-за протестов в Колумбии и плохой эпидемиологической ситуации в Аргентине. Именно эти две страны должны были принять турнир изначально.

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