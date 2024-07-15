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Сегодня, 06:44

Появилось фото травмированной ноги Месси в финале Кубка Америки

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Травмированный Лионель Месси на скамейке запасных сборной Аргентины.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог доиграть до конца финальный матч Кубка Америки против Колумбии.

37-летний форвард, не сдерживая слез, покинул поле из-за травмы голеностопа. Футболист отправился на скамейку запасных, где досматривал матч с пакетом со льдом, приложенным к травмированной правой ноге.

Позднее Месси убрал пакет с голеностопа, в этот момент форвард попал в кадр трансляции матча. Заметно, что нога футболиста сильно опухла из-за повреждения.

Опухшая нога Лионеля Месси.

Матч Аргентина — Колумбия проходит в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Матч должен был начаться в 3.00 (мск), но начало задержали на 1 час и 20 минут из-за давки перед ареной.

Кубок Америки. Финал
15 июл, 04:20. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
1:0
Колумбия

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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