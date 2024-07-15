Появилось фото травмированной ноги Месси в финале Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог доиграть до конца финальный матч Кубка Америки против Колумбии.

37-летний форвард, не сдерживая слез, покинул поле из-за травмы голеностопа. Футболист отправился на скамейку запасных, где досматривал матч с пакетом со льдом, приложенным к травмированной правой ноге.

Позднее Месси убрал пакет с голеностопа, в этот момент форвард попал в кадр трансляции матча. Заметно, что нога футболиста сильно опухла из-за повреждения.

Опухшая нога Лионеля Месси.

Матч Аргентина — Колумбия проходит в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Матч должен был начаться в 3.00 (мск), но начало задержали на 1 час и 20 минут из-за давки перед ареной.