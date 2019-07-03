Победная раздевалка сборной Бразилии c Неймаром. Фото

Сборная Бразилии вышла в финал Кубка Америки, обыграв в полуфинале команду Аргентины – 2:0. Счет во встрече открыл Габриэл Жезус с передачи Роберту Фирмину, а в середине второго тайма Фирмину забил с передачи Жезуса. После матча в Твиттере Конфедерации футбола Бразилии появилось фото из победной раздевалки, на котором можно заметить Неймара. Он получил травму перед турниром.
A ALEGRIA DE ESTAR NA FINAL! ✌😂⚽— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 3 июля 2019 г.
🇧🇷 2 x 0 🇦🇷 | #BRAxARG #JogaBola
Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/o3LpwKtfXp
В финале сборная Бразилии сыграет с победителем противостояния Чили – Перу.
Кубок Америки: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
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