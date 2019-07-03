Победная фотография сборной Бразилии из раздевалки

Сборная Бразилии обыграла Аргентину в 1/2 финала Кубка Аргентины (2:0). Голами отметились Габриэл Жезус и Роберту Фирмину. Пресс-служба команды опубликовала в Twitter фотографию из раздевалки после выхода в финал турнира.

"Радость выхода в финал", - говорится в сообщении.

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы