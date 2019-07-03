Победная фотография сборной Бразилии из раздевалки

Сборная Бразилии обыграла Аргентину в 1/2 финала Кубка Аргентины (2:0). Голами отметились Габриэл Жезус и Роберту Фирмину. Пресс-служба команды опубликовала в Twitter фотографию из раздевалки после выхода в финал турнира.
"Радость выхода в финал", - говорится в сообщении.
A ALEGRIA DE ESTAR NA FINAL! ✌😂⚽— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 3 июля 2019 г.
🇧🇷 2 x 0 🇦🇷 | #BRAxARG #JogaBola
Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/o3LpwKtfXp
Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы
Загрузка...