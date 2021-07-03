Сборная Перу по пенальти обыграла Парагвай в 1/4 финала Кубка Америки

Сборная Перу выиграла у команды Парагвая в 1/4 финала Кубка Америки. В основное время команды обменялись красными карточками и тремя голами. В серии пенальти точнее оказались перуанцы — 4:3.

Соперником Перу по 1/2 финала будет победитель матча Бразилия — Чили, который состоится сегодня.

Кубок Америки

1/4 финала

Перу — Парагвай — 3:3 д.в. (2:1, 1:2, 0:0). Пенальти — 4:3

Голы: Гомес, 11 (0:1). Лападула, 21 (1:1). Лападула, 40 (2:1). Алонсо, 54 (2:2). Йотун, 80 (3:2). Авалос, 90 (3:3).

Серия пенальти: Ан.Ромеро — 0:1. Лападула — 1:1. Алонсо — 1:2. Йотун — 2:2. Мартинес — 2:2 (мимо). Орменьо — 2:2 (вратарь). Самудио — 2:2 (мимо). Тапия — 3:2. Пирис — 3:3. Куэва — 3:3 (вратарь). Эспинола — 3:3 (вратарь). Трауко — 4:3.

Перу: Гальесе, Рамос, Корсо (Лора, 90), Трауко, Сантамария, Куэва, Йотун, Каррильо, Тапия, Пенья (Орменьо, 60), Лападула.

Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо, Арсамендия (Авалос, 83), Эспинола, Мартинес, Кардосо Лусена (Рохас, 46), Санчес (Энкисо, 83), Вильясанти (Пирис, 79), Ан.Ромеро, Гонсалес (Самудио, 68).

Предупреждения: Сантамария, 15. Гомес, 42. Вильясанти, 49. Куэва, 60. Каррильо, 75. Эспинола, 87.

Удаления: Гомес, 45. Каррильо, 85.

2 июля. Гояния. Стадион «Олимпико».