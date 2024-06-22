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Перу — Чили: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Перу сыграет с Чили на Кубке Америки в ночь на 22 июня в 03:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Чили.
Фото AFP

Сборные Чили и Перу сыграют в рамках группового этапа Кубка Америки-2024 в ночь с 21 на 22 июня. Игра пройдет на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне, США. Начало — в 03:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Чили — Перу будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке. Начало эфира — в 03.00 (мск).

Групповой турнир Кубка Америки 2024 завершится 3 июля. Четвертьфинал состоится 5-7 июля, полуфинал — 10-11 июля, матч за третье место — 14 июля, финал — 15 июля.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. В июле 2021 года аргентинцы победили Бразилию в финале турнира со счетом 1:0 благодаря голу нападающего Анхеля Ди Марии.

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

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Сборная Перу по футболу
Сборная Чили по футболу
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