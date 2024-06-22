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Сегодня, 05:05

Сборные Чили и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник сборной Чили Маурисио Исла (слева) и футболист сборной Перу Маркос Лопес.
Фото USA Today Sports

Сборная Перу сыграла вничью с Чили в матче 1-го тура групповой стадии Кубка Америки — 0:0.

Нападающий чилийцев Виктор Давила, выступающий на клубном уровне за ЦСКА, вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.

Сборные Перу и Чили делят второе место в группе A, у обеих команд по 1 очку. Лидером группы является Аргентина (3 очка), на последней, четвертой строчке — Канада (0).

Во втором туре групповой стадии Перу сыграет с Канадой, а Чили — с Аргентиной.

Кубок Америки. Группа А
22 июн, 03:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Перу
0:0
Чили

Футбол
Сборная Перу по футболу
Сборная Чили по футболу
0
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