Сборные Чили и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки

Сборная Перу сыграла вничью с Чили в матче 1-го тура групповой стадии Кубка Америки — 0:0.

Нападающий чилийцев Виктор Давила, выступающий на клубном уровне за ЦСКА, вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.

Сборные Перу и Чили делят второе место в группе A, у обеих команд по 1 очку. Лидером группы является Аргентина (3 очка), на последней, четвертой строчке — Канада (0).

Во втором туре групповой стадии Перу сыграет с Канадой, а Чили — с Аргентиной.