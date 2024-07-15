Перерыв в финале Кубка Америки длился 25 минут из-за выступления Шакиры

Перерыв в финале Кубка Америки-2024 Аргентина — Колумбия шел на 10 минут дольше обычного из-за выступления певицы Шакиры.

Колумбийская артистка исполнила несколько своих хитов, из-за чего перерыв составил не традиционные 15 минут, а 25.

При этом матч Аргентина — Колумбия, который проходит в Майами (США) на стадионе «Хард Рок», должен был начаться в 3.00 по московскому времени, но старт игры перенесли на 1 час и 20 минут из-за давки рядом с ареной, которая возникла из-за того, что многие болельщики попытались проникнуть на трибуны без билетов.

Выступление Шакиры — первое шоу в истории финальных матчей Кубка Америки. Организаторы турнира ориентировались на аналогичные представления в перерывах Супербоула — финальной игры за звание чемпиона лиги по американскому футболу НФЛ.